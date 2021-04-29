В Петербурге возбудили уголовное дело после попытки узбека дать взятку сотруднику ГИБДД

Санкт-Петербург, 29 апреля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» после того, как узбек-нарушитель пытался предложить сотруднику ГИБДД взятку.

Полицейские остановили мужчину за несоблюдение правил дорожного движения. Гражданин Узбекистана в надежде избежать административной ответственности дал взятку в размере 2 тыс. рублей, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Взяткодателя задержали и возбудили уголовное дело. В его отношении избрали меру пресечения — обязательство о явке.

За три дня стражи порядка пресекли четыре попытки дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции, сообщал ФАН. Двое нарушителей находились за рулем без водительского удостоверения и предлагали полицейским по 5 тыс. рублей.