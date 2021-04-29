В Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с ожогом пищевода

Санкт-Петербург, 29 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства травмирования двухлетнего ребенка. Предположительно, девочка брызнула себе в рот средством для чистки кухни.

Сообщение о маленькой пациентке поступило в дежурную часть от сотрудников детской городской больницы, куда доставили потерпевшую в состоянии средней степени тяжести. По данным источника ФАН, медики диагностировали у девочки химический ожог пищевода и ротовой полости.

Как выяснилось в ходе телефонного разговора с матерью пострадавшей, двухлетняя дочь, на минуту оставшись без присмотра, брызнула едким средством для чистки себе в рот. Женщина в этот момент занималась уборкой на кухне.

Похожий случай произошел в поселке Петровский Выборгского района. Трехлетняя девочка по неосторожности выпила растворитель, сообщал ФАН.