Из Фонтанки в Петербурге вытащили тело утопленника

Санкт-Петербург, 29 апреля. Человек погиб в реке Фонтанке, в историческом центре Петербурга. Пока личность погибшего установить не удалось.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что поисково-спасательная служба МЧС России прибыла на набережную, чтобы достать мертвеца из водоема. Прохожие заявили, что тело без признаков жизни обнаружили напротив Троицкого рынка. Для того, чтобы выловить погибшего, использовалась лодка.

Труп накрыт белым полотном. В настоящее время спасатели дожидаются сотрудников правоохранительных органов, которые начнут разбираться в обстоятельствах произошедшего. Других подробностей по инциденту пока нет.

Ранее в Центральном районе города спасатели пришли на помощь мужчине. Гражданин упал с моста Ломоносова в холодную воду реки Фонтанки. Спасатели вытащили его на берег и передали в руки медработников, сообщал ФАН.