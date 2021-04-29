Преподавателя РГПУ им. Герцена ограбили в такси

Санкт-Петербург, 29 апреля. Пьяный преподаватель РГПУ им. Герцена лишился 700 тысяч рублей после поездки на такси, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что около 04:08 на пересечении улиц Казанской и Гороховой остановил такси, чтобы добраться до дома. При себе он имел мобильный телефон с установленным банковским приложением. Марку автомобиля и приметы водителя заявитель не запомнил, так как возвращался с вечеринки и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Что происходило дальше, мужчина не помнит, но примерно в 11:30 он очнулся в районе станции метро «Рыбацкое» без телефона. Отправившись к банкомату, петербуржец попытался снять деньги с карты, но увидел сообщение о неверном пин-коде. Тогда он обратился в отделение, взял выписку и выяснил, что неизвестный злоумышленник сменил пароль на его картах и расплачивался ими в супермаркетах. Оставшиеся средства были сняты в банкоматах по различным адресам. Стоимость ущерба составила более 700 тысяч рублей. Личность подозреваемого устанавливается.