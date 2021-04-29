Семилетний мальчик пострадал в ДТП в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 апреля. Водитель за рулем Volvo врезался в Ford Fiesta в Невском районе, пострадал семилетний мальчик, его доставили в Детскую городскую больницу им. К. А. Рауxфуса.

Состояние школьника оценивается медиками как легкой степени тяжести, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). Ребенок находился в салоне вместе с матерью. На место выехали сотрудники ГИБДД, по факту случившегося инициирована проверка, все обстоятельства и причины дорожного ЧП в настоящий момент устанавливаются.

Подростки без спроса взяли ключи от машины и попали на ней в ДТП, сообщало агентство URA.RU со ссылкой на отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Кургану. Дети врезались в дерево, в результате аварии они получили телесные повреждения.