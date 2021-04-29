Петербуржец попал в реанимацию после падения со стремянки

Санкт-Петербург, 29 апреля. Мужчина, выполнявший ремонтные работы в квартире, упал с лестницы и получил серьезные травмы. Инцидент произошел на улице Дыбенко в Петербурге.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, скорую помощь вызвал друг потерпевшего, который не видел, как произошло падение. Он услышал сильный грохот из другой комнаты и после увидел, что его приятель лежит на полу в луже крови.

В квартиру приехала бригада скорой помощи, которая забрала 37-летнего пациента в Мариинскую больницу. Медики диагностировали ремонтнику открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую субдуральную гематому и травматический шок. Петербуржец находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Его знакомого попросили написать объяснительную в полиции.

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