У врача из НИИ имени Джанелидзе на рабочем месте похитили рюкзак с 150 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 29 апреля. Врач из Института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе обратилась в полицию после того, как похитили ее рюкзак. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала стражам порядка, что в похищенном из ординаторской рюкзаке находились ее документы, личные вещи, а также 150 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения в коридорах и кабинетах, на которых заметили человека в возрасте 45-55 лет. Он зашел в ординаторскую и вышел из нее уже с рюкзаком, а потом покинул больницу через стационар. Личность нового обладателя рюкзака сейчас устанавливается.

Еще одному подозреваемому в воровстве, который попытался тайно вынести из магазина смартфон, не удалось уйти от ответственности. Полиция задержала 24-летнего бездомного мужчину, в отношении него возбудили дело.