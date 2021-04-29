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У врача из НИИ имени Джанелидзе на рабочем месте похитили рюкзак с 150 тыс. рублей

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 17:10
Происшествия
У врача из НИИ имени Джанелидзе на рабочем месте похитили рюкзак с 150 тыс. рублей
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ирина Юрова

Санкт-Петербург, 29 апреля. Врач из Института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе обратилась в полицию после того, как похитили ее рюкзак. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала стражам порядка, что в похищенном из ординаторской рюкзаке находились ее документы, личные вещи, а также 150 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения в коридорах и кабинетах, на которых заметили человека в возрасте 45-55 лет. Он зашел в ординаторскую и вышел из нее уже с рюкзаком, а потом покинул больницу через стационар. Личность нового обладателя рюкзака сейчас устанавливается.

Еще одному подозреваемому в воровстве, который попытался тайно вынести из магазина смартфон, не удалось уйти от ответственности. Полиция задержала 24-летнего бездомного мужчину, в отношении него возбудили дело.

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