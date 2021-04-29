Уроженца Молдавии избили на стоянке у метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля. Выяснение отношений между водителями на стоянке у станции метро «Гражданский проспект» закончилось дракой. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию Петербурга обратился уроженец Молдавии Александр К., который пожаловался на избившего его незнакомца. Между ними, по словам пострадавшего, случился «словесный конфликт», и в итоге обидчик нанес своему оппоненту несколько ударов кулаком по голове. Потерпевший был госпитализирован, его состояние медики оценили как удовлетворительное. Впоследствии мужчина выписался из больницы. Все обстоятельства и причина конфликта, а также личность второго водителя сейчас выясняются.

До этого в Петербурге задержали бойца ММА Артема Тарасова и тренера Никиту Солонина. Спортсмены были пьяны и нецензурно выражались, оскорбляя других пассажиров поезда.