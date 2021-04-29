В петербургском гипермаркете мужчине на голову упала бутылка

Санкт-Петербург, 29 апреля. Сотрудника крупной сети гипермаркетов госпитализировали после того, как ему на голову упала бутылка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у 34-летнего пострадавшего резаную рану надбровной области. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Незадолго до этого в продуктовом магазине на Северном проспекте пострадал сотрудник полиции. Он пытался успокоить буйного покупателя, но тот не сопротивлялся и укусил стража порядка за пальцы. Пострадавший обратился в правоохранительные органы и попросил привлечь дебошира к ответственности, сообщал ФАН.