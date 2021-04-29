Петербуржец с обгоревшими ногами попал в ожоговую реанимацию

Санкт-Петербург, 29 апреля. Медики диагностировали у пострадавшего 54-летнего мужчины ожог обеих ног и отравление угарным газом.

Сотрудники скорой помощи сообщили о пациенте в дежурную часть полиции. В ходе проверки материала обнаружилось, что потерпевшего в состоянии сильного алкогольного опьянения застал друг его сына. Молодой человек вызвал отцу приятеля бригаду врачей.

Выяснилось, что 54-летний петербуржец злоупотребляет спиртным. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, мужчина уснул рядом с включенной электрической плиткой, в результате чего загорелись его брюки. В настоящее время потерпевший проходит лечение в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Ранее житель Ленобласти получил ожог лица из-за парковочного места на Светлановском проспекте, сообщал ФАН.