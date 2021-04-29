Петербурженку обманули при покупке крысы в интернете

Санкт-Петербург, 29 апреля. Женщина пыталась купить крысу на популярном сервисе для размещения объявлений, но стала жертвой мошенников, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Огорченная петербурженка обратилась в полицию и попросила привлечь к ответственности недобросовестного продавца, который разместил объявление о продаже грызуна за 700 рублей. Заинтересовавшись предложением, женщина списалась с автором объявления и перевела предоплату на указанный счет, но крысу так и не получила. Собеседник перестал выходить на связь с заявителем.

Аналогичный инцидент произошел с жительницей Подольска, которая перевела интернет-продавцу 10 тысяч рублей за щенка, но так и не получила питомца. По подозрению в мошенничестве задержали 22-летнюю жительницу Новгородской области, сообщало РИАМО.