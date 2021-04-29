Петербургские врачи борются за жизнь выпавшей из окна 94-летней женщины

Санкт-Петербург, 29 апреля. Обстоятельства падения пенсионерки выясняют сотрудники полиции. Инцидент произошел около девятиэтажного жилого дома по улице Ушинского.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть от сотрудников скорой помощи, прибывших на место ЧП. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, пострадала 94-летняя уроженка Красноярского края.

Медики проводят необходимые реанимационные действия для спасения жизни потерпевшей. Все обстоятельства инцидента станут известны после проверки, по результатам которой полиция примет процессуальное решение.

Молодой мужчина погиб после падения с огромной высоты многоэтажного дома на окраине Пензы, сообщал ФАН.