Отсудившая у метро Петербурга 1,5 млн рублей девушка оказалась юристом

Санкт-Петербург, 29 апреля. Пострадавшая в результате теракта на станции метро «Технологический институт» девушка-юрист отсудила у подземки 1,5 млн рублей, при этом она ранее требовала 10 млн рублей.

Теракт в петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года. Тогда в результате взрыва на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 15 пассажиров, включая террориста-смертника. Еще более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одна из пострадавших, петербурженка, провела в больнице 301 день. Медики диагностировали у нее перелом основания черепа, у девушки были раздроблены руки и ноги. Страховку в 2 млн рублей она получила сразу, однако требовала компенсацию от метрополитена, владельца источника повышенной опасности, передает источник ФАН.

Жители Северной столицы в годовщину трагического инцидента почтили память горожан, погибших в теракте в метро, сообщало Федеральное агентство новостей. Церемонию провели по инициативе родственников жертв взрыва.