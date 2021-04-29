Массовые гуляния 1 мая в Петербурге отменили из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 29 апреля. Массовые уличные гуляния на период майских выходных отменили в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции.

Так, концерта на Дворцовой площади, который традиционно проводится 1 мая, не будет. Об этом заявил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко. Соответствующее решение приняли из-за эпидемиологической ситуации. Также рассматривается возможность отменить праздничный салют на 9 Мая.

До этого сообщалось, что Минздрав РФ планирует ввести новые рекомендации по коронавирусной инфекции. Специалисты намерены обновить десятую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению болезни.