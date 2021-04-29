Полиция Петербурга задержала мурманчанина за кражу в продуктовом магазине

Санкт-Петербург, 29 апреля. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть от менеджера магазина. Сумма ущерба торговой точки составила около 1,5 тыс. рублей.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга по подозрению в открытом хищении задержали 35-летнего уроженца Мурманска, ранее судимого за кражу и привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, мужчина вынес из продуктового магазина неоплаченные товары на сумму около 1,5 тыс. рублей. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец обратился в полицию с заявлением о краже. Крупная сумма денег загадочно исчезла с его банковской карты, сообщал ФАН.