Метрополитен Петербурга украсили ко Дню Победы

Санкт-Петербург, 29 апреля. Северная столица готовится к празднованию годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. К празднику украшают станции петербургского метрополитена.

Теперь на некоторых станциях метро Петербурга над входом в подземку появились специальные баннеры, посвященные 76-й годовщине праздника. На них присутствует надпись «Победа! Помним! Гордимся!».

Праздничное оформление можно заметить на станциях «Сенная площадь», «Спасская», «Василеостровская» и других. Также на баннерах отображена дата начала и окончания войны.

Часть улиц Петербурга перекроют на майские праздники. Как сообщалось ранее, эти меры связаны с организацией торжественных мероприятий по случаю 9 Мая.