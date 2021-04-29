ФАН публикует видео с места возможного провала грунта в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 апреля. Федеральное агентство новостей публикует видео с места возможного провала грунта на улице Маршала Захарова. На участке работают коммунальные и аварийные службы.

Всех горожан по громкоговорителю попросили удалиться из опасной зоны. Территорию уже оградили, машина скорой помощи также приехала по указанному адресу. Причины инцидента и его возможные последствия в настоящий момент устанавливаются.

Три автомобиля провалились под землю у торгового центра «Меркурий» в Петербурге, сообщал ФАН. Коммунальщикам потребовалось не менее 20 часов, чтобы устранить аварию.