Висящий в дверном проеме труп мужчины нашли в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля. Бездыханное тело мужчины обнаружили в квартире жилого дома во Фрунзенском районе города, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Труп висел в дверном проеме. Личность погибшего удалось установить, им оказался 66-летний местный житель. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и направили тело в морг. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Похожий случай произошел в Хакасии. Жители деревни Кабайлы нашли автомобиль с мертвецом на переднем сиденье. Признаков насильственной смерти криминалисты не выявили. Погибшему было 36 лет, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Предположительно, ему стало плохо во время вождения, сообщал ФАН.