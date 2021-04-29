Гниющий труп мужчины нашли в подвале на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 29 апреля. Мертвого мужчину нашли в подвале дома на Пискаревском проспекте, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Шокированные очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия оперативники осмотрели тело и не нашли на нем внешних признаков насильственной смерти. Личность погибшего удалось установить, им оказался 50-летний бездомный уроженец Краснодарского края. Труп направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Житель Ленобласти приехал в квартиру родителей и обнаружил там разложившееся тело неизвестной женщины. Он предположил, что она была бездомной и по какой-то причине находилась в жилище его семьи. Эксперты осмотрели труп и выяснили, что погибшая — мать молодого человека, которую он не смог узнать из-за гнилостных изменений, сообщал ФАН.