Санкт-Петербург, 29 апреля. В полицию обратилась 74-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой телефонного мошенника. Она перевела аферисту почти 800 тыс. рублей.

По информации правоохранительных органов, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Чтобы решить вопрос и не возбуждать уголовное дело, женщина якобы должна перевести деньги лжеполицейскому, сообщил источник ФАН. Пенсионерка со своего счета перевела 795 000 рублей неизвестному.

Подозреваемого нашли почти сразу, им оказался 41-летний житель Ленинградской области. Его уже ранее задержали, он находился под арестом в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Работник одной из крупнейших в РФ организаций стал жертвой банковского афериста, сообщал ФАН. Потерпевший обратился в полицию и сообщил о хищении 137 тыс. рублей с кредитной карты.