Циклон принесет в Петербург холод и ветер в четверг

Санкт-Петербург, 29 апреля. Циклон, который придет со стороны Республики Коми, окажет влияние на погоду в Петербурге, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура будет на несколько градусов ниже нормы. Так, столбики уличных термометров покажут до +6…+8 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 760 миллиметров ртутного столба.

В Ленинградской области погода будет немного отличаться. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. В некоторых районах может выпасть мокрый снег.

Прохладная погода сохранится в Северной столице до конца недели. Но уже в выходные петербуржцев ожидает потепление, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

В столичном регионе будет прохладно и на майские праздники, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Кроме того, в Москве и Подмосковье остается высокая вероятность дождей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».