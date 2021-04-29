Пьяный замбиец изнасиловал кассиршу в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства изнасилования продавца-кассира в Выборгском районе, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что после застолья малознакомый мужчина изнасиловал ее. По горячим следам удалось разыскать предполагаемого злоумышленника, им оказался 28-летний гражданин Замбии.

В его отношении составили административный протокол о нарушении правил въезда или пребывания в стране. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали участника группового изнасилования женщины в Ленобласти, которое произошло десять лет назад, сообщало Федеральное агентство новостей. Мужчину удалось поймать в Москве.