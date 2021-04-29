Пенсионер из Петербурга лишился 500 тыс. рублей после звонка мошенников

Санкт-Петербург, 29 апреля. Телефонные мошенники ввели в заблуждение 66-летнего мужчину и убедили его перевести им 500 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что около 11:00 на его мобильный телефон звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. Они заявили, что некие злоумышленники пытаются завладеть средствами со счета пенсионера, после чего уговорили его оформить два кредита и перевести полученные деньги на «безопасный счет».

Встревоженный петербуржец выполнил указания собеседников. Спустя некоторое время он осознал, что попался на уловки аферистов. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, личности подозреваемых устанавливаются.

Несколько дней назад от действий мошенников пострадала еще одна жительница Северной столицы. Лжесотрудники банка целый день атаковали ее звонками и утверждали, что кто-то снял деньги с ее счета. Испугавшись, женщина сняла все наличные и отправила их злоумышленникам, сообщал ФАН.