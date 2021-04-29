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Петербургский фотограф запечатлел полет дикой пустельги над городом

Общество
Петербургский фотограф запечатлел полет дикой пустельги над городом
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 апреля. Полет дикой пустельги, вид которой занесен в Красную книгу Ленинградской области, попал в объектив камеры петербургского фотографа Антона Кубышкина.

Обыкновенная пустельга — хищная птица из рода соколов. Кубышкин заметил птичье гнездо, свитое на одном из домов в Приморском районе Северной столицы. Накануне фотограф побывал там и запечатлел пернатых, поделившись снимками в социальной сети "ВКонтакте".

«Прошлогоднее потомство подросло. Птиц стало больше, но как их посчитать, пока не представляю — летают далеко и долго. Все идет к новой популяции этих удивительных и небольших хищников в Приморском районе», — рассказал Кубышкин.

Местом обитания пустельги считаются территории Центральной Европы, однако в последние годы эту птицу все чаще замечают вблизи человеческого жилища. Среди особенностей этой хищной пернатой оказался ее необычный стиль полета: пустельга стремительно двигает крыльями, застыв в воздухе во время высматривания добычи, а затем совершает резкий рывок вниз, чтобы схватить свою жертву.

Кубышкин ранее поделился видеороликом, на котором видно длиннохвостых синиц — ополовников. Кроме того, на записи слышен и щебет этих птиц.

петербург птицы пустельга
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