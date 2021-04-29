Петербургская полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования девочки

Санкт-Петербург, 29 апреля. Злоумышленника, который пытался изнасиловать девочку в районе станции метро «Удельная», задержали стражи порядка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В дежурную часть поступил звонок от мужчины, который сообщил, что неизвестный пристает к его знакомой. Спустя час оперативники задержали подозреваемого, им оказался безработный 39-летний житель Вологодской области.

После этого мать 17-летней пострадавшей обратилась в полицию с просьбой привлечь виновного к ответственности. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям о покушении на изнасилование несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.

В Москве арестовали молодого человека, совершившего развратные действия в отношении девочки-подростка в лифте торгового центра. Ребенок сразу же рассказал обо всем родителям, преступника задержали по горячим следам, сообщало РИАМО.