Спасенные под Петербургом тюленята получили имена

, 29 апреля. Специалисты петербургского «Водоканала» выбрали имена тюленятам, спасенным в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Сообщали об этом в пресс-службе предприятия. Животным специально подбирали имена, которые хорошо бы их характеризовали. Первым стал Крикуша. Он очень громко кричать и всячески активничал. Тюленя нашли на территории порта Усть-Луга. Он был истощен и очень нуждался в уходе.

Второй малыш стал Лебяжкой, так как нашли его у поселка Лебяжье. Третью назвали Крюквой. Животное нашли в Крюковом канале. Она голодала и ослабевала с каждым днем, что позволило спасателям ее выловить и передать специалистам. На сегодняшний день животные в полном порядке. Совсем скоро они смогут вернуться в естественную среду обитания.

Недавно воронежские волонтеры спасли и выходили пятерых осиротевших бельчат. Детенышей вскармливали специальной молочной смесью. Уже спустя пару дней они начали прибавлять в весе, а через неделю малыши открыли глаза. Сейчас бельчата активно изучают мир вокруг.