Часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка продали в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля. Часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка продали за 351 млн. В здании могут разместить магазины, рестораны, офисы и апартаменты, сообщили в Российском аукционном доме.

Торги прошли в Петербурге 28 апреля. На аукцион выставили нежилые помещения площадью 7,4 тыс. кв. метров в здании бывших офицерских казарм лейб-гвардии Измайловского полка (дом Гарновского) на Измайловском проспекте, 2А, сообщает «Город+».

В договоре продажи будут прописаны условия сохранения исторического объекта и необходимости согласовывать все предстоящие работы с КГИОП. Предположительно, разместить на первом этаже могут рестораны, кафе и магазины, на втором — апартаменты и офисы.

Ранее Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) подал иск к АО «Невская мануфактура» из-за неисполнения обязательств в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Главный производственный корпус с водонапорной башней». Руководство должно было провести капитальный ремонт этого здания, но