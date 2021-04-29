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Суд Петербурга решит судьбу троих похитителей 400 миллионов рублей

Происшествия
Суд Петербурга решит судьбу троих похитителей 400 миллионов рублей
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург, 29 апреля. Трое петербуржцев похитили более 400 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов.

Уголовное дело скоро будет рассмотрено в суде, говорится на сайте Следственного комитета России. Согласно данным ведомства, мошенники вместе с другим обвиняемым вывели из петербургского бюджета почти 401 миллион рублей. Это удалось провернуть при исполнении девяти государственных строительных контрактов.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", – отметили в СКР.

Вместе с этим, двое обвиняемых похитили из федерального бюджета почти 39 миллионов при исполнении государственного контракта на реконструкцию омского музея в Омске. А из бюджета Тамбовской области мошенники аналогичным образом вывели 20 миллионов. Контракт подразумевал реконструкцию концертного зала в Тамбове.

Ранее стало известно, что россиянина Стерлингова подозревают в отмывании миллионов в Соединенных Штатах. Он управлял сайтом Bitcoin Fog. Ресурс якобы обеспечивал анонимность транзакций в биткоинах.

суд кража бюджет хищение
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