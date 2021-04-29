Власти Петербурга снесли в Выборгском районе незаконные павильоны

Санкт-Петербург, 29 апреля. Девять незаконных торговых точек снесли в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного.

Подчеркивается, что за снос павильонов отвечают сотрудники городского комитета по контролю за имуществом совместно с администрацией района, а также Центром повышения эффективности использования государственного имущества.

Чиновники проверили десять земельных участков на проспекте Энгельса. Они выяснили, что девять торговых павильонов и металлических конструкций-навесов были установлены самовольно. В павильонах находились магазины и точки общепита.

Договор аренды на все участки был расторгнут еще в 2018 году. Предприниматели были предупреждены о необходимости освободить территорию. Добровольно был снесен только один павильон.

Владельца привлекут к административной ответственности за самовольное размещение павильонов. Также ему придется оплатить работы по сносу.

Накануне сообщалось, что три района Петербурга освободили от незаконных торговых павильонов. Освобождено более 450 «квадратов».