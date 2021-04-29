Страшная авария с «Мерседесами» в Петербурге попала на видео

Санкт-Петербург, 29 апреля. Два «Мерседеса» столкнулись на севере Петербурга в среду вечером.

Очевидцы сообщили на странице ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», что инцидент произошел около 21:00. Авария произошла на пересечении Учительской улицы и Светлановского проспекта.

Свидетели ницидента поделились снимками в соцсетях и отметили, что старому «Мерседесу» досталось больше. Судя по фото, на место прибыли сотрудники ГИБДД.

Также в соцсетях появилось видео инцидента. На нем видно, что от удара одна из машин приподнялась и повисла на капоте другой. Также на место прибыли сотрудники «скорой помощи», которые вытащили водителей из салонов и стали оказывать помощь.

Накануне стали известны подробности ДТП с грузовиком и автобусом в Тульской области. ФАН опубликовал фото с места инцидента.