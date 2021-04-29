Новые дома переменной высоты появятся у ледокола «Красин» в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля. Дома разной длины и высоты построят у ледокола «Красин» на Васильевском острове в Петербурге. Стройка расположится на месте бывшего котлостроительного завода.

В проекте 44 новых дома. Они будут построены на участке между улицей Масляный Канал и Большой Невой. Ранее здесь хранили горючие жидкости, в будущем его займет жилой комплекс премиум-класса площадью в 121 тыс. «квадратов», рассказали на заседании в Градсовете.

Три многосекционных блока высотой от 16 до 33 метров будут уступами спускаться к Неве. Заказчиком проекта является застройщик «Остров сити».

Парламентарии Петербурга ранее приняли законопроект поддержки ресторанного бизнеса, по которому кафе смогут устанавливать террасы круглый год.