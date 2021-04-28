Петербуржцы заметили в небе над городом редкое природное явление

Санкт-Петербург, 28 апреля. Редкое природное явление зафиксировали жители Санкт-Петербурга в небе над городом. Очевидцы делятся фотографиями в Сети.

Петербуржцы зафиксировали в небе над городом гало вокруг солнца. Оно относится к группе атмосферных оптических явлений. Вокруг источника света образуется вторичное свечение. По форме оно может быть в виде дуги, кольца, круга, светового столба и даже может проявиться в виде «алмазной пыли».

«Гало» с древнегреческого переводится как «нимб» или «ореол». Оно может возникать как вокруг Солнца или Луны, так и вокруг других сильных источников свечения. Например, гало может появиться у уличных фонарей. Оптическое явление возникает из-за преломления или отражения лучей в ледяных кристаллах, которые свободно парят в безоблачном небе.

До этого гало появилось в небе над Северной столицей 21 апреля. На снимках очевидцев видно, как солнце буквально раздваивается. Этот эффект чаще возникает в зимний период.