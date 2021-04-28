Кафе и ресторанам Петербурга разрешили круглогодично размещать террасы

Санкт-Петербург, 28 апреля. Парламентарии Петербурга приняли в третьем (окончательном) чтении законопроект, согласно которому кафе и рестораны города смогут размещать террасы круглый год.

Данный документ направлен на поддержку ресторанного бизнеса, который значительно пострадал от коронавирусных ограничений. Однако размещать такие павильоны станет возможным только для стационарных заведений общепита, пишет ТАСС.

«Предлагает установить меру государственной поддержки в виде предоставления возможности без проведения аукциона заключить договор на размещение до 31 декабря 2023 года», — гласит пояснительная записка к законопроекту.

Как стало известно ранее, летние террасы могут появиться в Северной столице раньше обычного. Предполагается, что они откроются уже с 16 апреля, что на две недели раньше привычного срока.