Станция петербургского метро «Зенит» откроется 2 мая, но в тестовом режиме

Санкт-Петербург, 28 апреля. Станцию петербургского метрополитена «Зенит» на зеленой ветке планируют открыть уже 2 мая, однако в тестовом режиме.

В этот день в Северной столице состоится матч сине-бело-голубых с московским «Локомотивом». Сообщается, что станция будет работать с 15:00 до 23:00.

«Открытие не окончательное, это только ради матча», — рассказала представитель городской подземки Юлия Шавель в беседе с «Петербургским дневником».

Она подчеркнула, что дата окончательного открытия зависит от Комитета по транспорту и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Матч футбольной российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» начнется в 19:00, однако станцию откроют заблаговременно.

Ранее стало известно, что станцию метро Петербурга «Ладожская» намерены закрыть на ремонт. Вероятнее всего, это произойдет в 2022 году.