В Петербурге полиция за три дня пресекла четыре попытки дачи взятки сотрудникам ГИБДД

Санкт-Петербург, 28 апреля. Полицейские за три дня пресекли сразу несколько попыток передачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции в Северной столице, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Так, 19 апреля водитель Kia Spectra, находясь в машине экипажа ДПС, предложил взятку в размере 5 тыс. рублей. Таким образом мужчина, управляя авто без водительского удостоверения, хотел избежать административной ответственности.

На следующий день, 20 апреля, экипаж ДПС остановил водителя Infiniti, у которого, согласно протоколу, выявлены нарушения при тонировании стекол автомобиля. Мужчина предложил взятку в размере 500 рублей.

Иномарку Hyundai Solaris 21 апреля остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов в Петербурге. Выяснилось, что водительское удостоверение вызывает сомнение в подлинности. Гражданин одного из среднеазиатских государств предложил инспекторам взятку в 5 тыс. рублей.

Водитель машины аналогичной марки также попался экипажу ДПС. При проверке документов оказалось, что у мужчины не было водительского удостоверения. В связи с этим он предпринял попытку дать взятку в 3,2 тыс. рублей.

Сотрудник ГИБДД по Красносельскому району Петербурга попал под следствие по делу о получении взятки, сообщало Федеральное агентство новостей. Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.