Девочка сломала позвоночник во время игры в петербургской школе

Санкт-Петербург, 28 апреля. Школьная игра обернулась серьезными травмами для 11-летней девочки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Родители привезли дочь в больницу, где у нее диагностировали компрессионный перелом шестого и седьмого грудных позвонков. Юную пациентку поместили в хирургическое отделение, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Девочка рассказала, что на перемене ее толкнул одноклассник, в результате чего она упала и травмировалась. Заявление на школьника подавать не стали.

В Москве 16-летняя девушка пострадала при прохождении квеста с актерами-аниматорами. Она упала, выполняя задание, и ушиблась. В больнице у нее диагностировали травмы в области живота, груди и позвоночника, сообщало РИАМО.