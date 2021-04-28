Настойчивые мошенники обманом выманили у петербурженки почти 500 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 28 апреля. Полицейские Северной столицы проводят проверку по факту обращения местной жительницы. Она утверждает, что ее обманули телефонные мошенники.

По информации следствия, 50-летнюю женщину целый день атаковали звонки от якобы работников банка. Мошенники сообщили, что кто-то снял с ее счета деньги. И чтобы возместить потери, она должна немедленно перевести оставшиеся средства со всех своих счетов на один, сообщил источник ФАН.

Женщина несколько раз за день ходила во все отделения банков, где у нее были открыты счета, снимала все наличные и переводила мошенникам. Сняв с семи разных лицевых счетов 485 тыс. рублей, потерпевшая поняла, что ее обманули мошенники.

Еще один похожий случай произошел в Петербурге, сообщал ФАН. Доверчивая пенсионерка перевела на указанный мошенником лицевой счет 235 тыс. рублей.