Театр «Русская антреприза» имени Миронова смог пережить пандемию и не разориться

Санкт-Петербург, 28 апреля. Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» имени Миронова смог пережить пандемию коронавируса без потерь.

Как стало известно ФАН, несмотря на то, что театр не работал полгода из-за карантина и не имел государственной поддержки, он не ушел в минус. То есть культурное учреждение осталось на плаву и не разорилось.

Театр сумел заработать столько, чтобы оплатить зарплату сотрудникам. В основном за счет сдачи в аренду помещений.

Художественный руководитель Рудольф Фурманов пять месяцев лежал в больнице после перенесенного COVID-19. Артиста не стало 9 апреля, ему было 82 года. По предварительным данным, причиной смерти режиссера стали как раз последствия коронавируса.