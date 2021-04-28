Похитившего у пенсионерки кошелек петербуржца задержала полиция

Санкт-Петербург, 28 апреля. Стражи порядка установили личность злоумышленника, похитившего у пенсионерки кошелек с банковскими картами, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Несколько дней назад потерпевшая обратилась в полицию и попросила привлечь к ответственности неизвестного человека, незаконно завладевшего ее визитницей. Петербурженка предполагала, что стала жертвой карманника во время поездки на трамвае.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о краже. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, который уже был судим за аналогичные преступления. Он признался, что нашел кошелек заявительницы в отделении банка, но возвращать не стал. Вместо этого он присвоил находку и воспользовался чужими банковскими картами в личных целях. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Похожий случай произошел в Москве. Пассажир забыл в вагоне рюкзак, в котором лежали документы и 120 тысяч рублей. Неизвестный мужчина заметил сумку, изучил ее содержимое и похитил деньги. Его удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения, сообщало РИАМО.