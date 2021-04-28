Копья, подсвечники и кропило для святой воды получил Эрмитаж в подарок от Путина

Санкт-Петербург, 28 апреля. Президент России Владимир Путин подарил Эрмитажу два напрестольных подсвечника, большое и малое копья, кропило для святой воды и другие предметы церковной утвари.

В число подарков от главы государства вошли также кадило, дароносица, лжица для причащения, кресты, тарели и чаша для освящения воды. Переданные российским лидером предметы церковной утвари принадлежали дочери Александра II, великой княгине Марии Александровне.

«Как удачно: подарили мне, а я — Эрмитажу», — сказал Путин.

В свою очередь, гендиректор петербургского музея Михаил Пиотровский рассказал об истории создания предметов, переданных президентом.

Ранее Эрмитаж объявил о возобновлении выдачи льготных билетов для некоторых категорий россиян. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.