Двое таджиков ограбили спортивный магазин и избили охранников в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 апреля. Правоохранители задержали иностранцев, которые похитили кроссовки из магазина на Гражданском проспекте.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, мужчины зашли в торговый комплекс и открыто совершили хищение спортивной обуви общей стоимостью около 3800 рублей. Охранник, видя действия посетителей, попытался им помешать. Однако воры избили его. В результате пострадавший был доставлен в больницу с ушибом мягких тканей правого локтевого сустава и закрытым переломом четвертого и пятого поясничных позвонков. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Администратор магазина, обратившийся к правоохранителям, попросил привлечь преступников к уголовной ответственности. Злоумышленников задержали. Оба оказались уроженцами Республики Таджикистан. Регистрации на проживание в Петербурге не имеют. На подозреваемых составили административные протоколы. С места преступления полицейские изъяли похищенные кроссовки.

Ранее житель Ханты-Мансийска приехал в Тюмень и начал воровать катализаторы с дорогих иномарок, сообщало издание URA.RU. Ущерб от действий 21-летнего вора составил более 500 тысяч рублей.