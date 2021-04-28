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Суд отказался взыскать с Невской мануфактуры долг за коммунальные услуги

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 16:31
Происшествия
Суд отказался взыскать с Невской мануфактуры долг за коммунальные услуги
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 апреля. Исковое заявление о взыскании с Невской мануфактуры долга за коммунальные услуги на сумму более 40 тысяч рублей было возвращено судом, сообщил источник ФАН.

Еще один иск к Невской мануфактуре подал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП). Предметом стало неисполнение обязательств в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Главный производственный корпус с водонапорной башней». Руководство организации должно было провести капитальный ремонт этого здания.

Из-за халатности фабрика сгорела дотла. Пожар тушили на протяжении нескольких дней. Власти требуют от директоров Невской мануфактуры по 100 тысяч рублей за каждый неисполненный пункт, сообщал ФАН.

суд задолженность невская мануфактура
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