В Петербурге мужчина залез в квартиру через балкон и ранил бывшую возлюбленную ножом

Санкт-Петербург, 28 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на 26-летнюю девушку и ее 30-летнего друга, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

С заявлением обратился знакомый потерпевшей, который рассказал, что бывший парень петербурженки забрался в ее квартиру через балкон. Между ними вспыхнул конфликт, переросший в избиение: мужчина начал бить девушку, а затем нанес ей удар ножом по ноге.

Пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. Она рассказала, что ссора произошла в квартире на проспекте Просвещения, которую девушка арендует. По ее словам, под горячую руку попал и ее товарищ. Медики диагностировали у потерпевшей ножевое ранение в области правого коленного сустава, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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