Петербуржца госпитализировали с отравлением средством от тараканов

Санкт-Петербург, 28 апреля. 44-летнего жителя Северной столицы доставили в отделение неотложной помощи с признаками химического отравления.

Мужчина травил тараканов, вдохнул пары средства и отравился химическим веществом, сообщил источник ФАН. Врачи уведомили, что состояние здоровья мужчины удовлетворительное.

Однако он убежал из приемного отделения, не дождавшись заключения врача. Полицией проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители выясняют обстоятельства отравления 17-летней девочки, сообщал ФАН. Подростка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.