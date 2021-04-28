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Обвиняемую в расчленении вдову Картрайта оставили под арестом

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 15:40
Происшествия
Обвиняемую в расчленении вдову Картрайта оставили под арестом
telegram.org  /  Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Anastasia Kamynina

Санкт-Петербург, 28 апреля. Смольнинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в жестоком убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта.

Теперь Кохал пробудет под арестом до 30 июня 2021 года. При этом сторона защиты просила петербургский суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или иную, не связанную с лишением свободы.

Психиатрическая экспертиза, назначенная жене убитого музыканта, не выявила у нее отклонений, сообщало Федеральное агентство новостей. Женщину признали вменяемой, однако диагностировали психическое расстройство, которое, по словам ее адвоката Ирины Скурту, не является заболеванием.

суд марина кохал энди картрайт
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