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КГИОП подал еще один иск к Невской мануфактуре

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 15:31
Происшествия
КГИОП подал еще один иск к Невской мануфактуре
Невские Новости

Санкт-Петербург, 28 апреля. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) подал иск к АО «Невская мануфактура».

Как стало известно ФАН, КГИОП обратился в суд из-за неисполнения обязательств в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Главный производственный корпус с водонапорной башней». По данным комитета, руководство должно было провести капитальный ремонт этого здания.

Однако из-за халатности предприятие сгорело. Власти потребовали от директоров фабрики по 100 тысяч рублей за каждый неисполненный пункт, и далее — по 200 тысяч рублей в месяц до фактического исполнения, то есть до полной реставрации.

Ранее АО «Невская мануфактура» привлекли к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. Руководство фабрики оштрафовали на 80 тыс. рублей за невыполнение предписаний сотрудников МЧС по устранению нарушений пожарной безопасности в здании предприятия, которое сгорело в апреле.

суд иск кгиоп невская мануфактура
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