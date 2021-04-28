Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

Санкт-Петербург, 28 апреля. Президент РФ Владимир Путин 28 апреля посетил станцию скорой помощи №4, расположенную в Пушкине под Петербургом.

Глава государства в ходе визита проинспектировал диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. При этом Путин оценил уровень подготовки начиная от младшего, среднего и врачебного звена, назвав его хорошим.

Кроме того, президент отметил, что отечественная система здравоохранения оказалась более устойчивой, подготовленной, мобильной и гибкой к сложившейся ситуации. Путин также обратился к медикам, поздравив их с профессиональным праздником.

Накануне российский лидер провел встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. В рамках рабочего совещания градоначальник отчитался о планах по реализации послания президента Федеральному собранию.