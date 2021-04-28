Суд назначил штраф владельцам Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 28 апреля. Мировой судья судебного участка №137 вынес постановление о привлечении к административной ответственности АО «Невская мануфактура».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, за невыполнение в срок предписаний пожарной инспекции владельцев Невской мануфактуры обязали выплатить штраф в размере 80 тыс. рублей.

Напомним, пожар на Невской мануфактуре начался 12 апреля. Огонь охватил шесть этажей производственного здания. Площадь возгорания составила несколько тысяч квадратных метров. Ликвидировать возгорание получилось спустя шесть дней.

Иск городского комитета по охране памятников культуры (КГИОП) принял арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, сообщал ФАН. Комитет выступил с требованиями об обязательной реставрации здания.