Пенсионерка пострадала при пожаре в Петроградском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 28 апреля. Пожар вспыхнул в жилом доме, расположенном в Петроградском районе. По предварительным данным, пострадала женщина, 1929 года рождения.

Пенсионерка получила отравление угарным газом легкой степени, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в экстренных службах. Петербурженка живет этажом выше квартиры, где вспыхнул пожар. Еще одного мужчину эвакуировали из здания.

Выяснилось также, что информация о взрыве не подтвердилась. По официальным данным, хлопка не было, произошло скопление бытового газа. Для ликвидации последствий ЧП задействовали 30 человек личного состава МЧС, а также шесть единиц спецтехники, сообщал ФАН. Борьба с огнем в настоящий момент продолжается.