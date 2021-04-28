Глава Медиагруппы «Патриот» объявил о начале сотрудничества с Eurasia Daily

Санкт-Петербург, 28 апреля. Медиагруппа «Патриот» начинает сотрудничество с крупным информационным агентством Eurasia Daily (EADaily). Об этом 28 апреля сообщил глава Медиагруппы Николай Столярчук.

ИА EADaily является каналом достоверной аналитической информации об общественно-политической и экономической жизни евразийского континента, о сотрудничестве с которым сообщил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. ИА EADaily публикует мнения экспертов, классификацию и анализ информации о положении дел в России и странах ближнего зарубежья, а также обстановку в мире и регионах.

Сотрудничество предполагает обмен экспертными мнениями, информационную поддержку патриотических акций и мероприятий. Главный редактор EADaily Алексей Демин отметил важность сотрудничества с Медиагруппой «Патриот».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» сообщили россиянкам о возможности открытия бизнеса в декрете. Участниками пресс-конференции стали блогер Ольга Антонова, дизайнер-ювелир Наталья Аландаренко и председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов.